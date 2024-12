Fotografije predsednika Asada uporabljajo kot predpražnik

V nadaljevanju preberite:

V Siriji so otroke doma desetletja šepetaje učili, da imajo stene ušesa in da lahko že zaradi ene same napačne besede izgineš za vedno. Brutalna vladavina dinastije Asad, očeta Hafeza in sina Bašarja, ki je odnesla najmanj milijon sirskih življenj, je trajala skoraj 54 let in se potem nenadoma sesula v dobrih desetih dneh. Kot hiša iz kart. Predvsem zato, ker ni bilo nikogar, ki bi še branil diktatorja. Na pomoč mu nista mogla več priskočiti ne Moskva ne Teheran.

Okvirji slik v predsedniški palači in drugih državnih uradih v starodavnem in slavnem mestu Damask so že skoraj teden dni prazni. Fotografije predsednika so namreč začeli uporabljati kot predpražnik ob vstopu v stavbe. V njih si nova oblast zdaj briše od marša na Damask zaprašene čevlje ...