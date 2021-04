Besede kot granate

V nadaljevanju preberite:

Del nikoli objavljenega pogovora s pokojnim generalom Jovanom Divjakom, Srbom, ki se je med obleganjem Sarajeva odločil ostati v svojem mestu in tako za svoje sodržavljane postal junak, za Srbe v Bosni in Hercegovini in v Srbiji pa je postal izdajalec. Zakaj se je general bolj bal besed kot granat? V zavetju anonimnosti se običajni, lepo vzgojeni in delovni ljudje obkladajo z žaljivkami in kletvicami, za kakršne bi jim mama doma navila ušesa, na ulici pa bi bili veseli, če bi jo odnesli zgolj s klofuto. Kaj storiti, da jutri ne bomo zaživeli v svetu, kjer bo žaljenje v živo nekaj običajnega?