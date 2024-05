Bistvo vaje je pogovor

V nadaljevanju lahko preberete:

Todd Field je ameriški režiser, scenarist in igralec, ki je igralsko kariero začel v filmu Dnevi radia (1987) Woodyja Allena, njegova najbolj odmevna vloga pa je zagotovo tista Nicka Nightingala v filmu Široko zaprte oči Stanleyja Kubricka. Kot režiser je ustvaril nekaj kratkih filmov in tri celovečerce – V pasti (2001) s Sissy Spacek, Tomom Wilkinsonom in Mariso Tomei, Mali otroci (2006) s Kate Winslet in Tár (2022) –, ki so prejeli nominacije za oskarje; Tár kar v šestih kategorijah. Med nagradami, s katerimi se ponaša Tár, izstopajo tiste, ki jih podeljujejo filmski kritiki in festivalske žirije. Prislužil si je pohvale stanovskih kolegov, denimo Martina Scorseseja, ameriška akademija pa ga ni nagradila.

Tár je Fieldov prvi celovečerec, posnet po lastnem scenariju. Predstavi nam lik Lydie Tár, dirigentke in skladateljice, prve ženske na čelu berlinskega simfoničnega orkestra.