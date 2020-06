Čas obletnic

Smo sredi stoletnic: trianonske pogodbe, požiga Narodnega doma v Trstu in plebiscita na Koroškem, pozno jeseni bo še obletnica rapalske mirovne pogodbe. Za nami je stoletje težke zgodovine, na kateri slonijo sodobni odnosi Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Brez razumevanja tega ni mogoče razumeti današnjih odnosov s sosednjimi državami.Pravkar je mimo stota obletnica mirovne pogodbe, katastrofalne za Madžarsko, izgubila je dve tretjini svojega ozemlja, več kot tri milijone etničnih Madžarov je ostalo po koncu prve svetovne vojne zunaj državnih meja. Prihodnji mesec mineva sto let, odkar so italijanski fašisti požgali ...