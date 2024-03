Če ni pritiska z ulic, se tudi progresivne vlade ne zganejo

V nadaljevanju preberite:

Leta 2019 je svet spremljal sago ladje Sea-Watch 3, ki je z okoli petdesetimi prebežniki, rešenimi iz Sredozemskega morja, iskala varno pristanišče. Italijanski skrajno desni notranji minister Matteo Salvini ji, v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, ni dovolil izkrcanja v italijanskih pristaniščih. Po dveh tednih mučnega čakanja pred luko na Lampedusi je tedaj 31-letna kapitanka Carola Rackete zaradi nevzdržne situacije na krovu, kljub grožnji z do desetletno zaporno kaznijo, ladjo brez dovoljenja zapeljala v pristan. Italijanske oblasti so jo nemudoma aretirale, vendar je vrhovno sodišče presodilo, da je ravnala v skladu s pomorskim pravom in ne bi smela biti pridržana.