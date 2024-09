(KOLUMNA) Če nimajo kruha, naj gredo v državni hotel

V nadaljevanju preberite še:

Prebivalci Slovenije in Hrvaške se po nakupe živil v povprečju odpravijo dva- do trikrat na teden, in to v več kot 80 odstotkih v velikih trgovinah ali supermarketih. V naši državi je ta delež kar 88-odstoten, pri južnih sosedih pa 83-odstoten, je pokazala nedavno objavljena raziskava Mediana TGI Adria. Nekoliko drugače je v Srbiji, kjer kar tretjina potrošnikov živila nakupuje dnevno, pri čemer pa pogosteje kot Slovenci in Hrvati zahajajo v lokalne trgovine, tržnice in mesnice. Raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana še ugotavlja, da je potrošnikom v vseh treh državah pomembno, da so živila sveža, pri slovenskih kupcih visoko kotira še kakovost, pri hrvaških in srbskih pa nizke cene.