Cirkus in zakaj je pomembno biti malo nor

Hrvaški predsednik Zoran Milanović me pogosto spomni na to, da je v resnici treba biti malo nor, da bi se možgani posameznika izvlekli iz »skupnosti«, v kateri so se spremenili v aspik. Ni premika pri ustvarjanju dobre družbe in zrele države, če se s konstruktivno razposajenostjo ljudi na najvišjih funkcijah redno ne odstranjujejo usedline konservatizma, primitivizma in nacionalizma.

Pa vendar je cirkus univerza in tega ne smemo pozabiti. V njem se učimo igre, tako neškodljive in nedolžne kot tudi nevarne in večplastne. Učimo se, kako ti dve vrsti igre povezati v življenje.