Spomin na pozabo

V nadaljevanju lahko preberete:

Ko je tokijska koncertna dvorana Suntory oktobra 2016 proslavljala svoj trideseti rojstni dan, sta veličastno glasbeno gostijo občinstvu podarila Dunajska filharmonija in dirigent Zubin Mehta. Pravzaprav sta jo podarila dva dirigenta. Straussovo hitro polko Grom in strela sta skupaj dirigirala Mehta in Seidži Ozava.

V njunem dirigentskem duetu je bilo vse polno veselja. Zdelo se je, da se igrata, da se zabavata, da občinstvu prikazujeta, kje vse se skrivajo tempo, ritem in bistvo Straussove polke. Zdelo se je, kot da poskušata vse skupaj spremeniti v otroško igro. Ko je Mehta dirigentsko palico predal japonskemu maestru, jo je ta, kot da ne bi imel moči, da bi dvignil roko, hitro vrnil prijatelju in še naprej poplesaval po odru, se skorajda otroško smejal in … dirigiral z očmi, obrazom, nasmehom, torej z nečim zdravim v bolnem telesu, ki obljublja, da ne bo nikoli pozabilo tistih najpomembnejših stvari, ki osmislijo in polepšajo človekovo življenje.