Nekega novembrskega dne sem si zaželela na svoj vrt posaditi oljko. To bi bilo moje prvo drevo v novem domu, a sem se odločila, da bom počakala na naslednjo sezono, primerno za sajenje dreves, medtem pa bom sama sedela na kraju, ki sem ga določila za nežno mlado drevesce. Sedela in gledala proti morju in nebu v iskanju odgovora na vprašanje, kaj je najpomembnejše v življenju.