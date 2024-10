Človeška vzdržljivost med mitom in resničnostjo

V nadaljevanju preberite:

Backyard ultra je globalna vzdržljivostna prireditev, pri kateri je samo ena stalnica: dolžina kroga, na katerem poteka tekma. Ta znaša natančno 6706 metrov, to pa je razdalja, ki si jo je pred dobrim desetletjem zamislil Američan Gary »Lazarus Lake« Cantrell, zdaj že kultni organizator nenavadnih tekaških prireditev, sicer pa upokojeni računovodja. Te dobre štiri milje, kolikor znaša 6706 metrov, je Lake izračunal tako, da je sto milj delil s 24, s tem pa je dobil razdaljo, ki jo mora vsako uro opraviti dolgoprogaš, da bi v enem dnevu, torej v 24 urah, premagal natanko sto milj, kar nanese malce manj kot 161 kilometrov.

Poudarek je na vsaki uri. Če tekmovalec posamičen krog naredi hitreje, si s tem ne nabere nobene zaloge. Lahko pohiti in je naokoli že v dobre pol ure, lahko je počasen in potrebuje samo nekaj minut manj od cele ure. V vsakem primeru pa morajo vsi počakati do nove polne ure in potem začeti znova. Če za krog potrebuje več kot eno uro, je tekma zanj končana.