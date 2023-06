V nadaljevanju preberite:

Seveda je v zadnjem času (pod sedanjim vodstvom) prihajalo do hudih kršitev ustavne funkcije javne TV, ko je namesto nepristranskega poročanja o vsem, kar se v državi dogaja, poprejšnje dolgoletno prevlado levoliberalnih nazorov in vsebin nadomestila neprimerno hujša nasprotno usmerjena pristranskost. Če na eni strani odločno podpiram npr. Možinovo novinarsko delo pri predstavljanju prej omenjenih vsebin kot nekaj nepogrešljivega za nepristransko javno TV, pa na drugi strani štejem za hudo kršitev, če je v oddaji Utrip namesto komentiranja, kaj se je v zadnjem tednu v notranji politiki zgodilo, novinarski komentator to politiko kar sam ustvarjal (zamenjava vloge novinarja in politika).