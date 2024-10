(KOLUMNA) Diplomacija in biznis

V kolumni preberite:

V triintridesetih letih je vabilo prišlo samo nekajkrat in tudi zdajšnji sestanek premiera z ameriškim predsednikom v Ovalni pisarni je sledil dolgemu premoru. Obiski slovenskih predsednikov vlade v Washingtonu so vedno Dogodek.

Redka slovensko-ameriška srečanja so za vsakokratnega ministrskega predsednika prestiž, vendar za domačo rabo in razmeroma obrobnega pomena. Učinki obiskov na najvišji ravni so drugje. Sčasoma se venomer zvedejo na eno in isto – noben sprejem v Beli hiši ni zastonj. Ima ceno, in to plača gost. Tudi Robert Golob ni dobil termina pri Joeju Bidnu zato, da bi se mu odhajajoči predsednik zahvalil za sodelovanje pri véliki izmenjavi zapornikov med Zahodom in Rusijo, ki se je zgodila letos poleti. To so otročje reči za tiste, ki so preveč vneto prebirali Emila in detektive.