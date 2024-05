V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden sem v New York Timesu brala članek o tem, da je šlo od takrat naprej vse samo še navzdol oziroma navzgor. McDonald's je danes v ZDA večja in bogatejša korporacija, kot je kdaj bila, kar 36 odstotkov Američanov – 84 milijonov – jih vsak dan uživa v hitri hrani. Poceni je in ljudem je všeč njen okus. Njihove reklame privabljajo predvsem otroke in najstnike, med katerimi jih ima vedno več težave z debelostjo in sladkorno boleznijo. Življenjska doba teh otrok bo manjša, kot je življenjska doba njihovih staršev. V teh reklamah nastopajo zvezdniki, kot so Justin Bieber, Cardi B, Travis Scott ... Bernie Sanders se s še nekaj kolegi trudi, da bi pomagal uzakoniti predlog, da bi prav zaradi povečane pojavnosti sladkorne bolezni med najmlajšimi te reklame končno prepovedali, a jim težko uspeva. Korporacije so močnejše od zdravega razuma in skrbi za zanamce. V članku me je najbolj pretresel stavek strokovnjakinje Frances Fleming-Milici, ki se ukvarja z marketingom hrane in zdravja, dejala je: »Če gre za reklamo za hrano, ki je namenjena otrokom, potem morate vedeti, da reklamira stvar, ki ni dobra za vas.« Torej izogibajte se hrani, ki jo skušajo prodati vašim otrokom.