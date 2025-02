Olga Muha: Zgodovina brez podrobnosti je zgolj propaganda

V nadaljevanju preberite:

Pred tretjo obletnico ruske invazije na Ukrajino smo se pogovarjali z ukrajinsko filozofinjo in kulturno analitičarko Olgo Muha, ki sicer živi v Londonu, a se po 24. februarju 2022 zelo pogosto vrača v svojo državo v vojni. Potuje tudi zelo blizu frontne črte, z delom, sodeluje npr. pri postavljanju razstav, pa s kolegi ne prenehajo niti, ko po nebu letijo ruske rakete. V tem času so normalizirali marsikaj, pravi.

V pogovoru je med drugim odgovorila na vprašanja, kako bo ukinitev financiranja USAID vplivala na dejavnosti po Ukrajini, kako so Ukrajinci reagirali na soliranje Trumpa in Putina v zvezi s pogovori o končanju vojne, kako vojna vpliva na krepitev in preoblikovanje nacionalne identitete in vrednot, kaj ima s tem ukrajinski Bachelor oziroma po naše Sanjski moški ter zakaj poezija v Ukrajini doživlja razcvet.