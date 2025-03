Uničenje institucij ne terja posebnega napora, drugače je z njihovo obnovo

V nadaljevanju preberite:

Z natančnostjo naravoslovnih ved lahko določimo datum in uro, kdaj je bila kanonizirana ideja o usodnem ekonomskem pomenu institucij. To se je zgodilo 14. oktobra 2024 ob 12. uri. Švedska akademija znanosti je takrat sporočila, da gre Nobelova nagrada za ekonomijo v roke Daronu Acemoğluju, Simonu Johnsonu in Jamesu Robinsonu. Acemoğlu je Američan turško-armenskega rodu, Johnson in Robinson sta rojena v Veliki Britaniji in živita v ZDA. Zlasti v knjigi Zakaj narodi propadajo (slovenski prevod Sandija Kodriča je leta 2015 izšel pri založbi Umco) so utemeljili, da gre državam z močnimi institucijami, ki imajo jasno opredeljene naloge in ustrezno neodvisnost, bolje. Državam, ki skupnih zadev ne upravljajo prek institucij, gre slabo, v najslabšem primeru celo propadejo.

Le pet mesecev po kanonizaciji ideje o pomenu institucij se dogaja revolucija. ZDA, država z največjim svetovnim gospodarstvom, nakazujejo, da bodo svoje institucije demolirale.