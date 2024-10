Druge priložnosti za boljšo prihodnost morda ne bo

V nadaljevanju preberite:

Dokument Združenih narodov pakt za prihodnost sestavlja 56 zvenečih točk. V njih prevladujejo besedne zveze, kot so »pospešili bomo«, »krepili bomo«, »preoblikovali bomo« ... V obdobju, ko je bil zveneči dokument sprejet, se je svetovna ureditev sesuvala.

Ob spremljanju zasedanja letne skupščine OZN 2024, na katerem so voditelji držav sprejeli pakt za prihodnost, in še bolj ob branju osnutka tega dokumenta se zdi, da celotno atmosfero dogajanja v OZN najbolje označuje kar sklepni del pakta. Govori namreč o veselju, prostoru, ki je tam zunaj. Tudi celoten pakt za prihodnost je napisan tako, kot da bi se vse dogajalo nekje zunaj, v svetu navidezne resničnosti, daleč od realnega sveta. Kot da bi se voditelji držav sveta zbrali nekje v vesolju, potem ko so povzročili zemeljsko katastrofo. Zdaj pa v katarzičnem vzdušju razpravljajo, kako bi bilo lahko drugače, potem ko jim je bog milostno dal še eno priložnost.