Duh temnice in vonj tiskarske barve

Praznovanje 150. obletnice rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je po več kot desetletju znova obudilo in predstavilo javnosti fotografije Narodne in univerzitetne knjižnice izza objektiva Saše Fuisa. Poleg klasične je tudi strokovnjak za arhitekturno fotografijo in fotografiranje umetniških zbirk. Najpomembnejše svetovne dražbene hiše mu redno zaupajo več deset milijonov evrov vredne umetnine in artefakte za izdelavo katalogov in spletnih strani.