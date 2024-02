Gensek. Ne odgovarja ljudstvu, temveč izključno stranki

V nadaljevanju preberite:

Ideja, stara kakšnih 35 let, je sicer pozabljena, a bi bilo neprimerno, če bi ostala zakopana v naplavinah zgodovine. Za kaj je šlo? Eden od vzvodov, ki so spreminjali naravo politične ureditve, je bila zahteva, naj se partija loči od države. Stranka in država nista eno in isto. Stranka naj se ukvarja s svojimi posli, država pa s svojimi. Stranka je mehanizem za osvajanje oblasti, država pa je aparat za reševanje problemov. Državni funkcionarji – vlada, parlament, sodstvo – legitimnost pridobijo s splošnimi volitvami. Za vsakega poslanca vemo, s katerimi neposrednimi glasovi je prišel v parlament. Za ministre vemo, da so bili izvoljeni v parlamentu. Strankarski aparat te legitimnosti nima. Poslanki ali poslancu je sicer pomagal pri vzponu na funkcijo, vendar strankarski aparat ni dobil glasov ljudstva. Zato se ukvarja – s stranko.