Finančna služba Bolnice Franja, d.o.o.

Stran od oči javnosti je v času po pandemični krizi nastal predlog zakona za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in okrepitvi javne zdravstvene mreže. Naslov predloga, ki za zdaj nima uradno znanega porekla, je obetaven in obljublja veliko. Ideja iz zakonskega predloga pa vzbujajo najgloblje dvome. Omejimo se le na eno. Z zdravstvenimi storitvami se v Sloveniji ukvarjajo institucije, ki so organizirane kot zavod. Če bi morali zavod predstaviti z eno povedjo, gre za organizacijo, ki ni namenjena ustvarjanju dobička. To naj bi spremenili.