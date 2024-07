Giljotine ameriških revolucij

V nadaljevanju preberite:

Ob zaključku redakcije Sobotne priloge je bil demokratski predsednik Joe Biden še vedno ponovni predsedniški kandidat svoje stranke na letošnjih volitvah. A kako dolgo še? Po katastrofalnem nastopu na televizijskem soočenju z republikanskim predhodnikom in ponovnim izzivalcem Donaldom Trumpom vse več demokratov verjame, da njihov predsednik 5. novembra ne more zmagati. Spušča se politična giljotina, ki ni veliko bolj usmiljena od tiste, ki je morila v francoski revoluciji, pa čeprav so se ameriške revolucije doslej imele za drugačne