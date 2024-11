Rada bi videla, da bi se spet pol Slovenije ustavilo zaradi smučanja

V nadaljevanju preberite:

Ob prejšnjem tedna se je odprla sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za začetek sta bila na sporedu dva veleslaloma. Ilka Štuhec, dvakrat svetovna prvakinja v smuku,pa odšteva tedne do decembra in uvoda hitrih disciplin. Z njo smo se pogovarjali po njeni vrnitvi iz Južne Amerike, kjer je bila na pripravah dva meseca. Kako je sredi poletja pripravljati smučarsko opremo, ko doma udari vročina? Kako je še naprej s sodelovanjem mame Darje Črnko, ki sicer ni več uradno članica Ilkine spremljevalne ekipe? Kakšen je Ilkin pogled na težave današnjega smučanja? In kako ter kje je preživela počitnice?