Ima dovolj kompetenc za kanclerja?

Armin Laschet

Armin Laschet

Nadrealistično, je reklaob obisku zvezne dežele Porenje - Pfalška in najhujših poplavah, ki so Nemčijo prizadele v zadnjih šestdesetih letih. Kanclerka je povedala, da v nemškem jeziku ni dovolj besed za opis tolikšnega opustošenja. Poskušala je tolažiti ljudi in obljubila je državno pomoč, kot običajno se je odzvala pomirjujoče, kot se spodobi. Toda med odzivi na naravno katastrofo je dan prej vse zasenčil senzacionalni spodrsljaj, politika, ki hoče zasesti kanclerski položaj.Med obiskom prizadetega območja, samo nekaj metrov stran od predsednika republike, ki je povedal nekaj besed v uteho prebivalstvu, so kamere ujele Laschetov neobvladani smeh. Njegovo opravičilo in potem še eno, ki je sledilo, ni moglo popraviti neskončno slabega vtisa in obupno neprimernega obnašanja. Jovialni obraz in šaljivost v razgovoru z lokalnimi uradniki, medtem ko se jena tiskovni konferenci solidariziral z ljudmi, sta bila v popolnem neskladju z obžalovanjem »neprimernega« vedenja, ki ga je izrazil naknadno.Vodna katastrofa bo imela velike posledice za predvolilno kampanjo, težko je napovedati, koliko bo škodovala kanclerskemu kandidatu. A prizor ga bo spremljal v času pred septembrskimi zveznimi volitvami, ni si mogoče predstavljati, da bi ga volivci pozabili.Poplave ne bodo prvič pomembno vplivale na kampanjo v Nemčiji in volitve čez dva meseca. V spominu ostaja močna povodenj reke Labe v vzhodnem delu Nemčije, definirala je izid v volilnem letu 2002, zagotovila zmago socialdemokratskemu kanclerju, ki je dotlej v javnomnenjskih anketah zaostajal za kandidatom CDU. Konservativni tekmec Edmund Stoiber ni prekinil počitnic, medtem ko je Schröder pohitel na prizorišče, gazil po blatu in obljubljal pomoč ljudem.Ob začetku poplav, nekaj dni pred neprimernim dogodkom, je tudi Laschet obul gumijaste škornje in se promptno pojavil na prizorišču. Analitiki so pohiteli z ocenami o njegovih komunikacijskih spretnostih in napovedali, da bo naravna katastrofa najbrž koristila njegovi popularnosti. Tudi doslej so ga hvalili, sicer dolgočasni politik se je izkazal med pandemijo, kot ministrski predsednik dežele Severno Porenje - Vestfalija je veljal za dobrega kriznega menedžerja.To podobo je preglasil nezamisljiv gaf, spodrsljaj se mu je zgodil ravno v trenutku, ko mu je kazalo zelo dobro, kandidat CDU/CSU je bil spet na vrhu lestvic pred protikandidatko. Začele so se vrstiti kritike, ali je sploh primeren za kanclerja, ker mu manjka občutek za nekatere stvari, ker je uprizoril tako nespodobno in nepietetno gesto, kot politik bi vendar moral znati reagirati v težkih kriznih situacijah, kot je zdajšnja. Podobe vedno močno vplivajo na javno mnenje in v neprimernem trenutku smejoči se Laschet se je močno vtisnil v spomin.Medtem ko država obljublja obsežen program pomoči, od konkretne prizadetim ljudem in gospodarstvu do obnove infrastrukture, investicije naj bi znašale več milijard evrov, in se vsak dan povečuje število mrtvih – 170, morda jih bo še več – in pogrešanih, je poplava potisnila podnebne spremembe v sredico volilne kampanje. O tem, da je vzrok čedalje bolj ekstremnih in uničujočih ujm globalno segrevanje, se strinjajo tako rekoč vse politične stranke, javnost pa pričakuje predvsem doslednejše podnebno ukrepanje. Čeprav je v tem trenutku in ob velikem človeškem trpljenju cinično razmišljanje, komu bodo tragične poplave koristile, o tem te dni špekulirajo tako rekoč vsi.Čas krize je praviloma tisti, ki koristi vladajočim, vprašanje ostaja, kako bodo poplave vplivale na Zelene. Povodnji so posebej otipljiv kazalnik podnebnih sprememb, toda kot opozicijska stranka imajo Zeleni manj možnosti, da kažejo svojo prisotnost in angažma na prizadetih območjih. Ujma pa jim ponuja priložnost za popravo zdrsa, ki ga v zadnjem času beležijo javnomnenjske lestvice, tudi leta 2018, po vročinskem valu in suši, so jim rejtingi močno zrasli. Mogoče je to zadnja vélika priložnost za Zelene in kanclersko kandidatko Annaleno Baerbock.Po spomladanski nominaciji je postala ljubljenka javnega mnenja, njena podpora je dosegla 28 odstotkov; s tem ko je zasedla prvo mesto in prehitela največjo stranko CDU in kandidata Lascheta, so se intenzivirali osebne diskreditacije in očitki: zaradi prepozne prijave dohodkov, ki jih je prejemala poleg poslanske plače; olepšanega življenjepisa; domnevnega plagiatorstva nekaterih zelenih idej v nedavno objavljeni knjigi; izjave o odpravi kratkih, notranjih letalskih letov.Ne glede na to je sama možnost zelene kanclerke postala središčna tema letošnjih volitev v Nemčiji, odtod tudi Laschetova napadalnost. Njegovi nastopi so postali ostri, pripoveduje, da Zeleni »ponujajo malo« in da njihova politika ogroža industrijsko moč Nemčije. Vrstijo se kritike, da predlogi Zelenih pomenijo nekonkurenčnost nemškega gospodarstva. Medtem ko predsednik Krščanskodemokratske unije Armin Laschet predstavlja kontinuiteto kanclerke Merklove, pomeni kandidatka Zelenih spremembo. Zato je z njo povezanih več dvomov. Ve se, Nemci najbolj od vsega cenijo stabilnost.Velik dvom vzbuja pri dogmatikih varčevanja. Baerbockova govori o reformi Evropske unije in spremembi dolžniških pravil in naukov o proračunski vzdržnosti, zavrača govorico finančnega ministra, ki je povedal, da se bodo po pandemiji, leta 2023, vrnila stara pravila o primanjkljaju. Zavzema se za spremembo v ustavi, ki od leta 2009 zavezuje Nemčijo k varčevalni doktrini, pri čemer se opira na voljo volivcev, številni nemški državljani želijo več javnih investicij. Laschet, podobno kot drugi konservativci v Evropski uniji, nasprotuje vsakršnim spremembam.Pomenljivo bo, ali bo na volitvah odločujoča podnebna agenda. Večina dvomi o tovrstnih Laschetovih kompetencah, raziskava Spiegla kaže, da je na tem področju najmanj usposobljen ravno kandidat CDU/CSU; uvrstil se je celo precej za Scholzem, socialdemokratskim kanclerskim imenom, ki mu ne pripisujejo možnosti za zmago. Skoraj polovica Nemcev je povedala, da bo okoljska in podnebna problematika najpomembnejša za njihovo odločitev na septembrskih volitvah. Toda kancler ni izvoljen neposredno, zgornji podatki povedo več o osebni priljubljenosti kandidatov kot o dejanskih možnostih za zmago, ugotavlja zgornji vir.Do volitev sta še dva meseca in to je v politiki večnost. Ko se je Laschet pred dnevi spet pojavil ob Merklovi v prizadetem Bad Münstereiflu ob belgijski meji, je v varni kanclerkini bližini popravil vtis. In vendar nas je, tudi v luči nedavnega kanclerkinega obiska v Washingtonu, to spet spomnilo, kako skromno staturo, še posebej na mednarodnem področju, bo imel kateri koli že njen naslednik. �