Imamo problem, ki se mu reče AstraZeneca

V nadaljevanju preberite:

Štirinajstega marca lani je španski premier Pedro Sánchez zaradi nenadzorovanega širjenja takrat še precej slabo poznanega virusa razglasil izredne razmere in odredil eno strožjih ustavitev javnega življenja v Evropi. Španija je preživljala najtežje tedne v sodobni zgodovini, primanjkovalo je zaščitne opreme, intenzivne enote so bile na robu kolapsa, na dan je umrlo tudi več kot 900 bolnikov s covidom-19. Leto kasneje je o spopadanju z zdravstveno krizo, postpandemični Evropi, domačih političnih in institucionalnih pretresih ob uradnem obisku v Sloveniji za Sobotno prilogo razmišljala španska ministrica za zunanje zadeve, Evropsko unijo in sodelovanje Arancha González Laya.

Kdo je odgovoren za počasno imunizacijo v sedemindvajseterici: evropska komisija, države članice ali farmacevtske družbe?

V španskem primeru brez dvoma dobava cepiv, saj jih takoj, ko prispejo, tudi porabimo.

Torej komisija ali farmacevtske družbe?

Ne družbe, ampak družba.