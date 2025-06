V nadaljevanju preberite:

Raziskovalec vzgoje značaja z Islandije Kristján Kristjánsson deluje na Jubilee Centre for Character and Virtues Univerze v Birminghamu v Veliki Britaniji in je v sklopu praznovanja 60-letnice Pedagoškega inštituta predaval v Ljubljani. Je avtor več knjig in prek stopetdesetih člankov, ukvarja pa se predvsem z vzgojo značaja in moralno vzgojo, pri čemer stavi na tradicijo neoaristotelizma.