Izrael na Bavarskem

V nadaljevanju preberite:

Obramba Izraela je Staatsräson nemške politike, pravi kancler Olaf Scholz. Nemški državni interes. Ali je res?

Zdi se, da je to znova zgolj nadvse prikladen izgovor za prikrivanje domačih deformacij, ki so že dolgo vidne. Demokracija je v krizi. V Nemčiji je vse več antisemitizma in islamofobije. Skrajna desnica je vse močnejša. In nacistični zločini sploh niso več tako strašni, kot so se morda zdeli nekoč ...