Jedrske elektrarne ne prinašajo izgub, večinoma so profitni centri

Jedrska energija znova prihaja v ospredje v čedalje več državah kot rešitev za razogljičenje. Stanislav Rožman, dolgoletni predsednik uprave Jedrske elektrarne Krško, je bil zraven od začetka gradnje prve večje nuklearke v državi. Od takrat se je spremenilo mnogo stvari, tako v politiki in energetiki kot v Krškem z okolico.

Od prvih raziskav do začetka gradnje Jedrske elektrarne Krško (NEK) je minilo deset let (od 1964 do 1974), a to je bila povsem nova energetska lokacija. V novejšem času so se prve pobude za gradnjo druge nuklearke pojavile leta 2005, po slabih dveh desetletjih pa smo še vedno skoraj na začetku. Kaj se je spremenilo?

Težko je primerjati ti dve obdobji. Treba je upoštevati širši kontekst družbenopolitične ureditve, upravnih razmerij, ki so veljala takrat in danes ... Res pa je, da smo v 60. letih prejšnjega stoletja imeli čvrsto politično odločitev za gradnjo jedrske elektrarne. To je bistvena razlika. Mi smo na tej točki šele danes. Kljub vsemu težko rečemo, da smo šele na začetku. Imamo ogromno odgovorov, spoznanj in informacij, ki so jih v tem času sistematično zbrali kolegi iz Gen energije. Vzgojili smo ekipo, ki je sposobna resnega dela, vseskozi spremljati mednarodne izkušnje, tehnološki razvoj. Če tega ne bi bilo, bi bili izzivi za projekt druge jedrske elektrarne (Jek 2) danes bistveno večji. Po drugi strani je res, da se formalni postopki šele začenjajo. Na projektni ravni in ravni države bo zato treba okrepiti ekipe.