Nov rekord toplogrednih plinov kljub zelenim politikam

Svetovne emisije toplogrednih plinov iz energetike so lani spet zrasle za 1,1 odstotka oziroma za 410 milijonov ton in dosegle nov rekord, 37,4 milijarde ton ekvivalenta ogljikovega dioksida (CO 2 ), ugotavljajo v Mednarodni agenciji za energijo (IEA). Podobno je bilo še leto prej, ko so emisije zrasle za 1,3 odstotka oziroma 490 milijonov ton. Ob vseh pozivih za opustitev premoga so za 65 odstotkov lanskega povišanja odgovorne premogovne termoelektrarne.