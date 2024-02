Glavna težava so kadri, izobraževanje se mora začeti 12 let pred gradnjo Jek 2

V nadaljevanju preberite:

Med največjimi izzivi energetike so kadri, vzgoja jedrskega strokovnjaka traja vsaj sedem let. Študenti fakultet za gradbeništvo in geodezijo, za elektrotehniko in za strojništvo pa so se odločili, da bodo dejavno sodelovali v debatah o aktualnih družbenih vprašanjih, med njimi je zagotovo tudi projekt druge jedrske elektrarne v Sloveniji. Kot so zagotovili, bo kadra zanjo dovolj, a glavno besedo ima politika, ki lahko da tudi prave signale za študente.