V tretje gre rado. Tudi ko Slovenec tekmuje za oskarja

Njegovo ime so do nedavnega poznali predvsem ljudje, ki se ukvarjajo z računalniško in filmsko animacijo ter vizualnimi učinki v filmski industriji – dokler se ni sprehodil po slavni rdeči preprogi in se v imenu petih dobitnikov zahvalil ameriški akademiji filmskih umetnosti in znanosti. Jernej Barbič, prvi Slovenec, ki je dobil oskarja, je ob tem promoviral tudi svoj materni jezik.

Programska oprema, ki jo uporabljajo v hollywoodskih studiih, nosi različico slovenskega imena, ziva. Tudi v njegovem zahvalnem govoru je bilo slišati slovenske besede: »Vztrajnost prinaša zmago.«

Znanstvenik in profesor iz vasice Kozmerice pri Mostu na Soči v ZDA živi 24 let, od tega 16 v Los Angelesu, kjer spremlja tudi vse politične in družbene spremembe v ZDA. Medtem hodi na parcelo v losangeleški soseski Pacific Palisades in poskuša sam postoriti, kar more. Njegov dom je bil namreč eden od tisočih, ki so v požarih v Los Angelesu na začetku januarja pogoreli do tal.