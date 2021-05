John Lennon, ali si našel odgovore?

V nadaljevanju preberite:



Britanska novinarka Lesley-Ann Jones ne piše biografij, ampak študije. Nazadnje je podrobno secirala Johna Lennona, njegovo glasbo, zapleten odnos do žensk in nepričakovano smrt. Med preučevanjem je intervjuvala njegovo prvo ženo Cynthio, Davida Bowieja, ljubico May Pang, številne prijatelje, psihologe in upokojene glasbene novinarje, ki so pred več kot pol stoletja poročali o beatlomaniji. Če se njeno raziskovalno vprašanje glasi, ali slava lahko nadomesti manko materinske ljubezni, je odgovor odločen ne.