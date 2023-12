Judovski slikar pod kapuco Kukluksklana

V nadaljevanju preberite:

»Ne morem dihati,« je 25. maja 2020 hropel George Floyd, temnopolti Američan, ki je bil osumljen, da je plačal hrano s ponarejenim dvajsetdolarskim bankovcem. Na vratu mu je več kot devet minut klečal policist. Floyd je umrl zaradi zadušitve, njegove zadnje besede pa so postale slogan protestov proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi.

Junija istega leta naj bi v Narodni galeriji umetnosti v Washingtonu odprli razstavo Philip Guston – Zdaj, ki bi se potem selila še v Muzej lepih umetnosti Houston, Tate Modern v Londonu in na koncu v bostonski Muzej lepih umetnosti.

V skupni izjavi so predstavniki naštetih muzejev zapisali, da »prelagajo odprtje razstave v čas, ko bo mogoče močna sporočila socialne in rasne pravičnosti, ki so v središču dela Philipa Gustona, jasneje interpretirati«. Neizrečeno jedro problema je bilo nekaj čez dvajset od stodvajsetih slik, ki na nenavadno komičen način upodabljajo pripadnike Kukluksklana, torej tajne rasistične politične organizacije, ki ima v ZDA dolgo zgodovino nasilja nad temnopoltimi. Ocenili so, da bo ta »močna sporočila« mogoče »jasneje interpretirati« kasneje, čez štiri leta.