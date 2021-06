Kaj pa naše racionalno vedenje?

V nadaljevanju preberite:

Nebrzdana gospodarska rast ne sme biti cilj slovenske družbe. Danes lahko podjetja rastejo z dobro marketinško službo in investicijami v posodobitev proizvodnje. Pri tem pa za zdaj z rastjo zlahka poljubno trošijo energijo in onesnažujejo okolje, kljub naši zakonodaji ter inšpekcijskim službam. V resnici pa je manj več, še posebej pri nas, zato je treba vpeljati nova merila za gospodarsko uspešnost in njeno rast.