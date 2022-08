Kaj se dogaja? Dajmo se pogovoriti o spolu ...

V članku preberite:

Ja, nasilje načeloma nima spola! In ja, o ženskem nasilju nad moškimi in nasilju mater nad otroki se malo govori. Obstaja! In vendar je treba trditve, ki naj bi izenačile nasilje obeh spolov, zares trdno podkrepiti.

Enačenje mizandrije z mizoginijo, torej sovraštvom do žensk, je nemogoče. Razlog je v tem, da sovražnost do moških v bistvu nima neke resnične moči. Nima nobenega vpliva na družbene strukture, nobenega vpliva na javni diskurz in absolutno nobene strukturalne podpore!

Kakor je nujno govoriti tudi o skritem in odkritem nasilju v materinstvu. Na eni strani je nasilje mater do otrok, ki obstaja. Naloga dobre družbe je, da ga z organizirano pomočjo materi (pa tudi otroku, družini) čim bolj nevtraliziramo. Vse bolj pa narašča nasilen pristop družbe, moških do vsiljevanja materinstva ženskam. Moški se tu čutijo poklicane, da odločajo! In materinstvo, ki nam ga »poklonijo«, služi temu, da nas spravijo končno na svoje mesto! Da se spet vzpostavi dobri stari red!