Kako bomo in kako bi lahko volili

Na dan volitev bomo volivke in volivci prejeli v roke velike pole z imeni strank in njihovimi kandidati pod njimi. Nekaj jih bomo morda celo prepoznali, če so bili dovolj prisotni v medijih ali so iz domačega okolja. Večinoma pa nam bodo kandidati neznani. Ne bomo vedeli, od kod prihajajo, niti ne kakšne so njihove politične izkušnje, njihovi karierni dosežki ali njihove stranpoti, ki so se morda končale s pravnomočnimi obsodbami, nasiljem, izpadi nestrpnosti, uničenjem podjetja itd. Celo ne bomo vedeli, za kateri del strankinega programa se posebej zavzemajo in ali ga sploh poznajo. Kako bi potem lahko verjeli, da se bodo zavzemali za reševanje naših življenjskih problemov, kot so čakalne vrste v zdravstvu in razpadanje javnega zdravstvenega sistema, prodaja elitnih turističnih zmogljivosti tujcem, prepad med potrebami mlade generacije po stanovanjih in gradnjo elitnih stanovanj za bogataše, ohranjanje in izboljšanje naših življenjskih okolij, preprečevanje revščine in podobno.