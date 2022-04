Kam gre belina, ko se sneg stopi?

V nadaljevanju preberite:

Florian Zeller je letnik 1979. Pisatelj, dramatik, režiser. Za svoje delo ovenčan z nominacijami in nagradami tako s področja literature in gledališča kot filma. Doma ima leto dni starega oskarja za priredbo scenarija Oče (skupaj s Christopherjem Hamptonom), ki sta ga napisala po Zellerjevi istoimenski igri Oče, Florian je ob tem tudi prvič režiral.

V Očetu nastopa v glavni vlogi Anthony Hopkins. »Zdaj vsi govorijo samo o Anthonyju Hopkinsu, a resnica je, da sem Očeta napisal za igralca Roberta Hirscha. Takrat je bil že dopolnil devetinosemdeset ali devetdeset let – in bolj kot izgubljanje spomina sta me zanimala njegovo telo in glas in odhajanje obojega, zanimala me je njegova intenzivna, poškodovana prisotnost. Nobenih posebnih namenov o raziskovanju demence nisem imel, Očeta sem napisal kot sanje. Šele ko sem se zbudil, sem si rekel: Ah, seveda, za to torej gre ...« je povedal Zeller.