Kapitan zlate flote

V članku lahko preberete:

Peter Prevc je zlato olimpijsko kolajno, ki mu je v zbirki zmanjkala, osvojil šest let za tem, ko je premočno zmagal v svetovnem pokalu in na svetovnem prvenstvu v poletih. Osvojil jo je kot starešina mešane ekipe, kapitan slovenske skakalne flote. Po letu 2016 sicer ni povsem ugasnil. V šestih sezonah je vknjižil dve zmagi in še štiri skoke na oder za zmagovalce. A v primerjavi s sezono 2015–2016, ko je v manj kot stotih dneh zmagal petnajstkrat, so bile zadnje sezone Petra Prevca prej sive kot bele. Kaj šele zlate.