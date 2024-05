Karim Khan, mednarodni lovec na vojne zločince

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek je v izraelskem vojnem kabinetu zavladalo ogorčenje: obdobje nekaznovanosti se je končalo. Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu (ICC) Karim Khan je na spletni strani sodišča in sočasno tudi v intervjuju z novinarko CNN Christiane Amanpour oznanil, da je panel treh sodnikov – to je le formalnost – zaprosil, naj zaradi izraelskih grozodejstev na območju Gaze izdajo nalog za aretacijo predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta. Hkrati je 54-letni Khan, veteran preganjanja (in tudi branjenja) vojnih zločincev, zaprosil tudi za izdajo aretacijskih nalogov za tri voditelje Hamasa (Jahja Sinvar, Ismail Hanija in Mohamed Deif), glavne načrtovalce morilskega pohoda po južnem Izraelu 7. oktobra lani.