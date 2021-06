Kdo bo določil (našo) prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Devetega maja, na dan Evrope in tudi zmage nad fašizmom in nacizmom, je Evropska unija pod patronatom evropskega parlamenta, sveta EU in evropske komisije v Strasbourgu zagnala proces, ki naj bi jo bolje povezal z državljani. Ti naj bi odločevalcem podali predvsem pragmatične, konkretne usmeritve, kako naj EU razvija svoje politike v prihodnjih desetih letih. Temeljitejše pravne posledice, kot na primer sprememba temeljnih pogodb EU, v tem trenutku niso želene. A niso izključene.