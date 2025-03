Rade Šerbedžija pravi, da prihaja čas Gorana Bogdana

V nadaljevanju preberite:

Po vlogi v tv-seriji The Last Panthers, s filmsko glasbo Davida Bowieja, je nastopil v tv-seriji Fargo skupaj z Ewanom McGregorjem; zdaj je izjemen v kratkem filmu Mož, ki ni mogel molčati, ki se mu je po številnih prestižnih nagradah, vključno s cansko palmo, za las izmaknil oskar.

Sprva ga je v svoj drugi film v seriji nizozemskih slikarjev Goltzius and the Pelican Company povabil sloviti – sicer gledališki – mag Peter Greenaway, nato je dobil glavno vlogo srbskega roparja diamantov Milana v seriji The Last Panthers, kjer igra s Samantho Morton in Johnom Hurtom.

Potem so mu namenili vlogo ukrajinskega negativca Jurija Gurka v tretji sezoni serije Fargo (z Ewanom McGregorjem). V seriji Sence nad Balkanom Dragana Bjelogrlića je obveščevalec Mustafa Golubić. Zdaj ga lahko na Voyu gledamo v kultni srbski seriji Močvirje, kjer je kriminalistični inšpektor, ki raziskuje ritualne umore. Za vlogo očeta samohranilca, ki se bori za otroka v drami Oče Srđana Golubovića, je bil nominiran za evropskega oskarja. Zdaj je osrednji lik v kratkem filmu hrvaškega avtorja Nebojše Slijepčevića Mož, ki ni mogel molčati.