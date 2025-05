Ko se zdi, da ponujaš roko miru, udari z raketami in letalniki

V nadaljevanju preberite:

Predsednik države, ki ima v silosih, hlevih in drugih skladiščih kakšnih 3700 atomskih bomb, je voditelju druge velesile, ki skladišči kakšnih 4300 kosov jedrskega orožja, postavil ohlapno psihiatrično diagnozo: »Postal je popolnoma nor!« Tik pred diagnozo je v vljudnostnem uvodu zapisal: »S Putinom sem imel vedno zelo dobre odnose, vendar se mu je nekaj zgodilo.« Na bojnem urniku je bila v tistih urah širokopotezna izmenjava ujetnikov med Rusko federacijo in Ukrajino, vendar so humanitarna dejanja preglasili rakete, letalniki in drugi uničujoči leteči predmeti.

Donald Trump je bil osupel. Mesece in mesece je razlagal, da se s Putinom razume odlično, zato bo z njim z lahkoto sklenil posel, ki bi končal vojno. Posel z izmenjavo ujetnikov naj bi bil eden od korakov, ki bi lahko pripeljal do miru. In med tem korakom je Rusija začela novo ofenzivo proti Ukrajini. Če je Trump svoje nazore pred skoraj štirimi desetletji predstavil v knjigi The Art of the Deal (Umetnost posla, 1987), se Putin drži literarno-politične klasike, 2500 let starega besedila generala Sun Tzuja Umetnost vojne. In 2500 let stara vzhodnjaška vojaška modrost pravi, da je treba sovražnika zavajati in presenetiti.