Ali ti – ali jaz. Oba ne moreva preživeti

»Sediš pred šahovnico in nenadoma ti začne srce silovito utripati. Roka se ti trese, ko primeš figuro in jo prestaviš. Vendar te šah uči, da moraš sedeti mirno in razmisliti o tem, ali je poteza, ki jo boš naredil, v resnici dobra, ali pa morda obstajajo druge, ki so malo boljše.« Stanley Kubrick je bil strasten šahist. Tudi svoje filme je pogosto režiral kot partijo šaha. Kot velemojster je preračunaval tempo dogajanja, strateško je gradil napetost in natančno nadzoroval vse, kar bodo doživeli gledalci.