(KOMENTAR) Še ena slovenska pomlad, inovacije in kontinuiteta

Na siv poznojesenski dan, ko je Janez Janša na celjski Prešernovi ulici napovedal prihod nove slovenske pomladi, je pred sodiščem v javnost poletelo še nekaj gesel. Nekatera so stalnica, nekatere misli pa so nove. Da so za tegobe slovenskega človeka krivi komunisti, je stalnica. Poimenovanja te skupine se razlikujejo – sopomenke so udbomafija, rdeča mafija, krivosodje ... Ko je voditelj SDS ljudstvo pozval na skorajšnje volitve, je omenil, naj ne nasedamo »mandžurskim kandidatom levice«. Še eni sopomenki za komuniste pa je dodal še »razne prostozidarje«.

Opozorilo, da se moramo na skorajšnjih volitvah paziti »raznih prostozidarjev«, je zanimiva in pomenljiva inovacija. Hkrati pa nas vrača v konec tridesetih let 20. stoletja. Analize družbe, ki so v tistem času nastajale v krogu katoliškega voditelja Antona Korošca, so namreč ugotavljale, da slovenskemu človeku preti več nevarnosti. Največja nevarnost tiste dobe je bil komunizem, je leta 1939 ugotavljal glavni urednik časnika Slovenec Ivan Ahčin. Eden vodilnih ideologov tedanjega katolicizma je na seznam nevarnosti takoj za komunizmom uvrstil prostozidarstvo ...