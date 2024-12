Žan Mahnič: Slovenija naj Netanjahuja predlaga za Nobelovo nagrado za mir

Na današnji seji Odbora državnega zbora za zunanjo politiko je poslanec stranke SDS Žan Mahnič predlagal, da bi Slovenija izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja predlaga za Nobelovo nagrado za mir.

»Strinjam se, da je vojno na Bližnjem vzhodu treba zaključiti. Tisti, ki to lahko stori, je Benjamin Netanjahu in vse dela v tej smeri, da jo bo zaključil in ko bo vojna zaključena, ne bo več grožnje terorističnih organizacij,« je v Mahnič v parlamentu argumentiral, zakaj bi morala Slovenija domnevnega vojnega zločinca predlagati za Nobelovo nagrado za mir.

Mednarodno kazensko sodišče je sicer pred le nekaj tedni izdalo nalog za prijetje Netanjahuja zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Po mnenju številnih strokovnjakov in organizacij, tudi Amnesty International, Izrael pod vodstvom Netanjahuja na zasedenem palestinskem ozemlju izvaja genocid.

Tudi danes je napadih izraelskih zračnih sil tudi danes v nelegalno okupirani Gazi umrlo več deset ljudi, med njimi tudi več otrok, izraelska vojska pa je zgolj v zadnjih dveh dneh izvedla skoraj 500 zračnih napadov na Sirijo in okupirala še večji del sirskega ozemlja.