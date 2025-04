Igramo se boga. Toda nato se bomo zbali tega, kar smo ustvarili

V nadaljevanju preberite še:

Ishiguro je pred časom pozval britansko vlado, naj zaščiti delo pisateljev in umetnikov pred plenjenjem tehnoloških korporacij, pred krajo umetne inteligence, in sedanje obdobje označil za »trenutek na prelomu«. Umetna inteligenca se bo po njegovem kmalu naučila v človeških bitjih vzbujati čustva, torej to, kar so do zdaj s svojimi deli počeli umetniki.

Je torej v postresnični družbi, ki ji pomagajo umetna inteligenca in algoritmi, dovolj, da ima literatura močen čustveni naboj? se vpraša Ishiguro v intervjuju za Guardian. Mojih del niso hvalili zaradi neverjetnega sloga ali ker bi v njih razkrival velike krivice na svetu, ne, hvalili so me, ker so ob mojih romanih ljudje jokali. Za to so mi dali Nobelovo nagrado.

Nisem več prepričan, da nas umetna inteligenca kmalu ne bo pripravila do tega, da bomo jokali, se smejali, čustvovali, pravi tudi Paolo Giordano v intervjuju za to Sobotno prilogo. Resnično ne vem, kje se bo ustavila. Nihče ne ve. In to je edina resnica. Da nihče ne ve, kaj se bo zgodilo.