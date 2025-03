| Sobotna priloga PREMIUM

Še jeseni smo iskali 800 milijard evrov za tehnologijo. Sedaj jih za orožje

Evropske države so bile 80 let ameriški protektorat. Predsednik Donald Trump bo to zaračunal, imperij pa bi preuredil.

Galerija Elvis Presley je poldrugo desetletje po koncu druge svetovne vojne kot narednik služboval v ameriški tankovski diviziji, nastanjeni v Nemčiji. FOTO: Vittoriano Rastelli/Wikipedia