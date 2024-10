(KOLUMNA) Korupcija nima politične barve

V nadaljevanju preberite:

Počasi se končuje leto, v katerem Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) praznuje dvajset let obstoja, če seveda ne štejemo njenega predhodnika – vladnega urada z istim imenom. Predsednik komisije Robert Šumi je ta jubilej izkoristil za razmislek slovenske družbe o stanju korupcije pri nas. Pri tem si je zaželel državo, kjer bodo kršitve integritete in etičnosti ter korupcija postali visoko tveganje z nizkim donosom, kar naj bi zmanjšalo korupcijo in dvignilo splošno blaginjo.

Problem korupcije v Sloveniji namreč še vedno ostaja. Po oceni OECD imamo sicer v naši državi na tem področju zgledno urejeno regulativo za preprečevanje tovrstnih dejanj. Slika indeksa zaznave korupcije pa je povsem drugačna, saj pri tem Slovenija zaostaja za drugimi državami članicami.