Krajši delovnik na čereh globalne rasti

V nadaljevanju preberite še:

Znanka, ki službeno sodeluje s Kitajci, pravi, da ji ti pogosto rečejo, da smo Evropejci leni. To seveda ni presenetljivo. Delavske pravice v tej rastoči azijski velesili so veliko bolj ohlapne kakor na stari celini. Uradni delovnik sicer znaša 40 ur na teden, a marsikje zaposleni še vedno delajo po 60 ur na teden, nekatere velike korporacije pa prakticirajo celo nezakonit model 996, po katerem ljudje delajo po 12 ur šest dni na teden. Sprva jim pripada pet dni dopusta, šele po desetih letih dela pa se dopust zviša na deset dni. Po drugi strani Evropejci, ki na teden delamo 40 ur ali celo manj in sodimo med države z največ dopusta, tako kot zaposleni iz nekaterih drugih razvitejših držav v zadnjih letih iščemo modele, da bi delali manj, vendar za enako plačo in enake pravice.

Na trgu dela se v zadnjih letih gotovo dogajajo najbolj dramatične spremembe doslej.