Kraljestvo za konja

Ko človek gleda Nasledstvo, se seveda najprej spomni na Kralja Leara, na zgodbo o ostarelem kralju, ki ima tri hčerke: dve hudobni in eno dobro. Odloči se, da bo kraljestvo zapustil tisti, ki ga bo najbolj prepričala s svojo izjavo o ljubezni in predanosti. A ker je samovšečen, se odloči narobe, kar za sabo potegne morijo ...

Scenaristi ves čas berejo – Financial Times in druge časopise o financah, ko so opisovali nemir Kendalla, ko je začel izgubljati bitko z očetom, so brali Zločin in kazen. Preučevali so življenje Kaligule, Nerona in drugih rimskih cesarjev, se potapljali v biblične zgodbe o žrtvovanju, študirali Ep o Gilgamešu.

Načrtovali so, da bi za zahvalni dan Loganova žena Marcia skuhala večerjo za družino, a jim je poznavalec življenja bogatih povedal, da se to ne bi nikoli zgodilo, saj žene tovrstnih mogotcev niti ne vedo, kje v stanovanju je kuhinja. Prav tako, so izpostavili, bogati ne nosijo plaščev – saj gredo iz limuzin naravnost v stavbo ali zasebno letalo.