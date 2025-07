SDS si ne želi referenduma o članstvu v zvezi Nato

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je parlamentarne stranke ob dveh obrambnih referendumih opozorila, naj Sloveniji ne delajo sramote v mednarodni skupnosti, in jih pozvala k pogovorom, naj pri tako pomembnih temah ne bodo na različnih bregovih.

Potem ko je v petek neobičajna koalicija parlamentarnih strank brez Gibanja Svoboda izglasovala razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov, je sledil manever predsednika vlade Roberta Goloba, ki je napovedal, da bo Gibanje Svoboda vložilo predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu.

»O tem bi se najprej želela pogovoriti s predsednikom vlade. Odkrito si morava povedati, kaj se pravzaprav v ozadju dogaja,« se je na burno dogajanje v slovenski politiki odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar ter dodala, da ni dobro skakati iz ene odločitve v drugo. Želi si tudi, da se glave malce ohladijo.

Slovenija je že leta priključena na imunske sisteme drugih držav (Nato), zato ne vemo, koliko je sploh smiselno imeti imunski sistem. Dr. Iztok Prezelj

Opozorila je še, da je po svetu ogromno vojnih konfliktov, največ po koncu druge svetovne vojne, zato je pomembno, da se pogovarjamo med seboj in iščemo rešitve tudi znotraj zavezništva. Ob višanju izdatkov za obrambo pa je treba biti po njenih besedah pozoren tudi na socialno varnost.

Z izjavo, da referendum o članstvu Slovenije v Natu ni smiseln, saj koalicija nima dovolj glasov za izstop iz zavezništva, je predsednik SDS Janez Janša nakazal, da stranki SDS referendum o članstvu v Natu ne ustreza, saj bodo skupaj s Gibanjem Svoboda in NSi zagovarjali slovensko članstvo v organizaciji, Levica in SD pa mu bosta nasprotovali.

Janša je predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu označil za »butastega« iz več razlogov, navsezadnje tudi iz formalnega. »Slovenija je vstopila v Nato z ratifikacijo mednarodne pogodbe, ki jo v skladu s 3.a členom slovenske ustave sprejme državni zbor z dvetretjinsko večino. Te dvetretjinske večine za izstop iz Nata oziroma za preklic takšne pogodbe predsednik Golob v državnem zboru nima, zato brez panike – Slovenija ne bo izstopila iz Nata,« ocenjuje Janša.

Rusi v nizkem startu

Slovensko obramboslovno stroko je Golobov predlog o referendumu o članstvu v zvezi Nato presenetil, nekatere obramboslovce pa je osupnil. Dr. Iztok Prezelj z ljubljanske FDV meni, da je Slovenija »že leta priključena na imunske sisteme drugih držav (Nato), zato ne vemo, koliko je sploh smiselno imeti imunski sistem«. Nevtralnost kot alternativo slovenskemu članstvu v zvezi Nato pa označuje za še dražjo opcijo, saj bi Slovenija morala povečati »obrambne izdatke, da kupimo vse tisto, kar je doslej pokrival Nato in s čimer so nam doslej pomagali«.

V geopolitičnem smislu pa je Slovenija po njegovi oceni z referendumom o lastnem imunskem sistemu odprla glavno fronto na področju hibridnega vojskovanja Rusije proti EU in zvezi Nato. »Cilj Rusije je razbiti enotnost med državami in javnosti v državah članicah. Ravnokar smo postali primarno bojno polje za ruske bote, trole in njihove vohunske izpostave.«