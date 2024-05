Kratka zgodovina slovenske tranzicije in kapitalizma

V članku lahko preberete:

Je tranzicija iz socializma v kapitalizem končana? Mnogi menijo, da je. Prav tako je splošno prepričanje, da v prihodnosti ne bo razlik v razvojni paradigmi Slovenije v primerjavi z drugimi državami v Evropi in po svetu. Za nekatere (predvsem odločevalce v ekonomski politiki) to pomeni olajšanje, saj se lahko zgledujejo po razvitejših državah. Obenem je v Sloveniji tudi precej ljudi, ki imajo do tranzicije ambivalenten odnos. Pogosto ga utemeljujejo s tem, da so nekateri med tranzicijo neupravičeno obogateli, sami pa so ostali prikrajšani.

Pred leti, v nekdanji Jugoslaviji, je bilo med politologi (in filozofi) uveljavljeno stališče, da je samoupravni socializem proces, v katerem mora vsak človek pridobiti popolne informacije za sprejemanje odločitev. Ker to ni mogoče, tudi samoupravljanje ni mogoče. To stališče je bilo predmet polemične razprave. Kontroverzna je tudi trditev, da je kapitalizem uspešen sistem, ker spodbuja učinkovito gospodarstvo. Nekateri menijo, da je kapitalizem uspešen le, če je povezan z demokratičnimi političnimi procesi, saj se v njuni interakciji ustvarjajo razmere za napredek družbe.